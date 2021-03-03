شاهد.. ضجة في عمان بسبب ما فعله خياط ملابس نسائية (فيديو صادم)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أحدث مقطع فيديو نشره المذيع العُماني محمد المخيني، عن خياط ملابس نسائية، ضجة واسعة في سلطنة عمان، حيث حذر الإعلامي من ظاهرة خطيرة مع اقتراب العيد وذكر قصة خياط ملابس نسائية مصابًا بفيروسكورونا المستجد، ويمارس عمله بكل أريحية، وتسبب بالعدوى لعدد من زبائنه، رغم قرار منع العمل وحظر التجول المتبع للوقاية من خطر انتشار الفيروس.

وقال المذيع في المقطع الذي نشره على صفحته عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “خياط يشتغل بملابس الحريم لليوم رغم أنه الحكومة سكرت محلات الخياطة، بس العتب على من، مو عليه بل على الحريم، تتصل وتقول جهّز الملابس العيد ما حد بيشوفك لا تخاف، ويوم بخلصن خبرني”.

وأحدث الفيديو موجة جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد النشطاء ترك الخياط المصاب دون حجر صحي، كما انتقدوا تعامل السيدات معه.

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