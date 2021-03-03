إب.. مقتل وإصابة 6 أطفال في انفجار قنبلة أثناء خروجهم من المدرسة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل ثلاثة طلاب، وأصيب 3 أخرين، اليوم الثلاثاء، في انفجار قنبلة يدوية، في إحدى مديريات محافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن ثلاثة من طلاب مدرسة الميثاق بقرية المرزوم، عزلة شعب يافع، بمديرية ريف إب، قتلوا وأصيب ثلاثة أخرين، في انفجار قنبلة، أثناء خروجهم من المدرسة".

وأوضحت المصادر، أن الطلاب وهم "صغار السن" انفجرت فيهم القنبلة، بعد عثروهم عليها، أثناء خروجهم من المدرسة، وقيامهم باللعب والعبث فيها".

وبحسب المصادر، فأن المصابين بينهم اثنين أشقاء.

وشهدت محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، خلال الآونة الأخيرة حوادث مماثلة؛ نتيجة العبث بالسلاح، وانتشاره بشكل واسع.