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ضبط ثلاثة كيلو حشيش بمحافظة حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضبطت قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت اكثر من ثلاثة كيلو من الحشيش المخدر في المدخل الشرقي للمحافظة بمديرية الريدة وقصيعر.

وأوضح مصدر أمني وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن أفراد نقطة "عسد الفاي" الواقعة في مدخل مديرية الريدة وقصيعر، تمكنوا من ضبط سيارة كان على متنها ثلاثة أشخاص قادمين من محافظة المهرة ومتجهين إلى حضرموت في محاولة منهم لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر، وقد تم احالة المهربين والمضبوطات إلى إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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