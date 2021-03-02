شكرا لبحثكم عن خبر الزبيدي: إذا سقطت مأرب سنتجه لحوار دولي مع الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الجارديان:

> الزبيدي: على بايدن دعم التصويت على استقلال الجنوب

> قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي في اليمن إن جو بايدن يمكن أن يساعد في إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ ست سنوات في اليمن من خلال دعم استفتاء ترعاه الأمم المتحدة بشأن استقلال الجنوب.

وفي مقابلة مع صحيفة الجارديان ادعى عيدروس الزبيدي أن إجراء استفتاء سيظهر 90 ٪ من التأييد لاستقلال جنوب اليمن ويجب أن يُجرى حصرياً داخل الجنوب، مشيراً إلى أنه في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم يتم منح بقية دول الاتحاد الأوروبي حق التصويت.

تم توحيد شمال وجنوب اليمن في عام 1990، لكن أجزاء كبيرة من الجنوب بما في ذلك عدن لم تتقبل أبداً فقدانها لوضعها المستقل.

كما دعا الزبيدي، وهو محافظ سابق لعدن، المبعوث الخاص المعين حديثاً لبايدن إلى اليمن، تيم ليندركينج، إلى إجراء محادثات مع المجلس الانتقالي الجنوبي قائلاً: "لن يتم حل القضايا في البلاد إذا تم تجاهل صوت الجنوب. نحن بحاجة إلى استفتاء، أو آلية أخرى، لشعب الجنوب للتعبير عن آرائهم".

كما أصر على أن المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تم تشكيله في عام 2017، بحاجة إلى أن يكون ممثلاً في أي محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة، وهو أمر كانت الأمم المتحدة حذرة منه، خشية أن يعقد عملية السلام.

قال: "دعمنا الشعبي عبر الجنوب ساحق، وإذا نظمت الأمم المتحدة استفتاءً فنحن واثقون من أننا سنفوز بتأييد يزيد عن 90 ٪ من سكان الجنوب". لم يتم إجراء سوى القليل من الاقتراعات المستقلة.

وردا على سؤال حول من سيصوت في الاستفتاء قال: "سيكون الشعب الجنوبي. هم الذين لديهم شكوى إذا قارنتها باستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. البريطانيون هم الذين قرروا البقاء أو المغادرة، ولم يكن للاتحاد الأوروبي أي رأي. سيعطي الجنوبيون خيار الوحدة أو الفيدرالية أو الانفصال التام".

وكان يتحدث عشية مؤتمر التعهدات الذي عقد برعاية الأمم المتحدة يوم الإثنين والذي يهدف إلى معالجة النقص الهائل في التمويل الإنساني المطلوب لمنع انتشار المجاعة في جميع أنحاء البلاد. خفضت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تمويلهما في عام 2020 تاركين عجزًا قدره 1.5 مليار دولار عن 3.1 مليار دولار المطلوبة. هذا العام، تسعى الأمم المتحدة للحصول على 3.85 مليار دولار.

شغل المجلس الانتقالي الجنوبي منذ ديسمبر مقاعد وزارية في حكومة عبدربه منصور هادي المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، لكنه لا يزال على خلاف مع هادي على الرغم من الصفقة المعروفة التي رعتها المملكة العربية السعودية في نوفمبر 2019 والتي تهدف إلى حل التوترات وتركيز اهتمامها الجماعي على محاربة الدعم الإيراني. حركة الحوثي التي سيطرت على مساحات شاسعة من شمال اليمن.

في أبريل 2020، طرد المجلس الانتقالي الجنوبي مؤقتًا حكومة هادي من عدن. كان التنافس بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة هادي يعني أن الخطة الموعودة لتوحيد قواتهما الأمنية وتبسيط الإدارة وتعيين رؤساء شرطة جدد لم تحدث بعد. وقال الزبيدي إن بعض الأشخاص يسعون لتخريب الاتفاق.

كما حذر الزبيدي من أن هجوم الحوثيين الحالي على محافظة مأرب الغنية بالنفط من المرجح أن يتسبب في كارثة للاجئين، ولكنه يحتمل أيضاً أن يغير المشهد السياسي من خلال حرمان حكومة هادي من آخر أراضيها الكبيرة المتبقية في شمال اليمن.

وحذر من أن سقوط مأرب ستكون له عواقب وخيمة، ليس فقط على المستوى الإنساني، ولكنه قد يسرع من مسار المحادثات الدولية بين الشمال والجنوب. قد يؤدي ذلك إلى وضع يسيطر فيه المجلس الانتقالي الجنوبي إلى حد كبير على الجنوب وسيطرة الحوثيين على معظم الشمال. في هذه الحالة، سيكون من المنطقي إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف المسيطرة".

أصبحت مدينة مأرب مطوقة الآن من ثلاث جهات وتتعرض للقصف من قبل قوات الحوثي مع سقوط عدد كبير من الضحايا خلال الأسبوعين الماضيين. قالت وزارة الخارجية البريطانية أمس الأول الأحد إن الهجوم المتهور للحوثيين على مأرب يظهر أن الحوثيين ليسوا جادين بشأن السلام.

تلقى المجلس الانتقالي الجنوبي دعماً من الإمارات العربية المتحدة، لكن الزبيدي زعم أن الحوثيين كانوا حركة إرهابية كانت تدعمها إيران سياسياً واقتصادياً. وقال: "لولا الدعم الإيراني لكان الحوثيون قد هُزموا في وقت مبكر جداً".

اتُهم المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخراً بقمع الصحافة الناقدة للإمارات، بما في ذلك وفقاً لـ هيومن رايتس ووتش، من خلال تعذيب المراسل البارز عادل الحسني. بعد الضغط عليه بشأن ما إذا كان المراسل سيُتهم أو سيطلق سراحه، قال إنه "يخضع للتحقيق في ثلاث أو أربع جرائم، وإذا انتهى التحقيق، فإنه سيُطلق سراحه على الفور، وإذا ثبتت إدانته سوف يتم اتهامه".