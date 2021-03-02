شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: السعودية تعلن إصابة يمنيين وسعوديين وتضرر عدد من المنازل إثر سقوط مقذوف عسكري حوثي (صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن الدفاع المدني في المملكة العربية ، عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان .

وقالت الدفاع المدني، في بيان نشرته وكالة "واس" السعودية،إن المقذوف العسكري الحوثي سقط في أحد الشوارع العامة بجازان، ونتج عنه إصابة (5) مدنيين، منهم (3) مواطنين و(2) من المقيمين من الجنسية ية، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة.

وأضاف، أن المقذوف أسفر أيضا عن تضرر منزلان ومحل تموينات و(3) مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.