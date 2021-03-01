لجنة الخدمات بشبوة تقر مواصلة حملة ازالة العشوائيات من مدينة عتق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اقرت لجنة الخدمات بمحافظة شبوة في اجتماع لها برئاسة المهندس حسن البرمة،وبحضور مستشار المحافظة احمد الشامي وقائد شرطة النجدة العقيد عبداللطيف ظيفير ، مواصلة حملة ازالة العشوائيات من كافة شوارع واحياء مدينة عتق وبالذات ماتواجد منها في عيون الاودية المحيطة بالمدينة من اكثر من اتجاه .



وكلفت فريق زراعي مختص بالنزول الى تلك الاودية وتحديد معالم الطبيعية التي يحرم البناء العشوائي فيها ،منوهة بخطورة ذلك على حياة اصحابها و على العديد من الاحياء القديمة والحديثة بالمدينة .

وكلفت مدير عام مؤسسة المياة بمتابعة مقاول مشروع الصرف الصحي للمدينة بسرعة موافاة اللجنة بمسار خط مخرجات الصرف الصحي في شارع الشهيد اللواء سالم قطن ،وحثت ملاك محطات البترول الواقعة جانبي الشارع بسرعة العمل على ازالة بعض من طرمبات محطاتهم الداخلة بصورة عشوائية في الشارع الرئيس بالمدينة والذي يمثل الواجهة الاولى لها