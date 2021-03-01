المملكة السعودية تقدم 430 مليون دولار لتمويل الخطة الإنسانية لليمن للعام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 430 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن لعام 2021م.



وقال الدكتور الربيعة خلال مشاركته اليوم ممثلًا عن المملكة في مؤتمر المانحين لليمن للعام 2021م برعاية الأمم المتحدة وجمهورية سويسرا ومملكة السويد، المنعقد عبر الاتصال المرئي في مدينة نيويورك " إننا نجتمع اليوم واليمن يواجه أزمة إنسانية كبيرة ، ويزيد من صعوبتها المعاناة الصحية والاقتصادية من جراء جائحة كوفيد – 19، وما تقوم به المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران من تصعيد كبير في اليمن وبالأخص محافظة مأرب التي كانت ملاذا آمنا للنازحين في اليمن، مشيرا إلى أنها تجاوزت ذلك لتصعد عملها الإرهابي لتهدد دول الجوار".

ودعا لوقفة حازمة وصارمة من المجتمع الدولي لحماية الشعب اليمني والوصول إلى حلول مستدامة تحقق الأمن والاستقرار و النماء لليمن وشعبه وبالتالي للمنطقة والعالم أجمع. وبالرغم من كل هذه التحديات والعوائق الصعبة.

ولفت الى ان دور المملكة الريادي وموقفها الثابت تجاه اليمن وشعبه النبيل، وحرصا منها على رفع المعاناة الإنسانية والصحية التي يتعرض لها الشعب اليمني، أعلنت التزامها بمبلغ 430 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2021، يتم تنفيذها من خلال المنظمات الأممية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية.

وأكد الدكتور الربيعة على حرص المملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، والتزامها بدعم جميع الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي مستدام وفق المرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، وبما يضمن المحافظة على وحدة وسلامة اليمن وشعبه.