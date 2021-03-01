شكرا لبحثكم عن خبر بناء السلام وتحليل النزاعات وحلها في دورة تدريبية تنفذها منظمة البحث عن أرضية مشتركة في حوطة لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج / أنوار العبدلي

نفذت منظمة البحث عن أرضية مشتركة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الاثنين بمدينة الحوطة دورة تدريبية حول تدريب الجمعيات النسوية على بناء السلام والتدريب على تحليل النزاعات وحلها في محافظة لحج .

الدورة تأتي ضمن برنامج تعزيز صوت المرأة في اليمن والتي ستستمر لمدة ثمانية أيام حيث سيتعرف المشاركات والمشاركين الذين يمثلون جمعيات ومؤسسات محلية مجتمعية على مفاهيم ومصطلحات النزاع وفق مفهوم جديد ونهج لا ضرر ولا ضرار .

مدرب الدورة أ. نبيل الحكيمي أوضح بأن المشاركين سيتعرفون على طرق تحليل الصراع الثقافي والاقتصادي والسياسي وفق منهجين حساسية النزاع ومنهج المشاركة المجتمعية وذلك من أجل تلمس وتحسس احتياجات ومشاكل المجتمع وخاصة المرأة وقضايا النزاعات المتعلقة بالخدمات والموارد والفرص والعلاقة .

مشيراً إلى أن المشاركين كذلك سيتعرفون على كيفية تركيب الاحتياجات حسب الأولوية ثم القيام بتحليلها وفق ادوات متخصصة وفنية مثل شجرة النزاع وخريطة النزاع كما سيطلعون على أدوات تحويل النزاع وآليات التعامل مع النزاعات ومهارات التواصل والتيسير خلال فترة الدورة .

ولقد أشار منسق المشروع الأستاذ علي القاسمي بأن تنفيذنا لهذه الدورة اليوم ستعقبها دورات أخرى متتالية خلال فترة شهر مارس الجاري في محافظة لحج والذي يستهدف مديريتين " الحوطة والمسيمير " .

موضحاً بأن مشروع تعزيز صوت المرأة في اليمن يستهدف ثلاث محافظات وهي " لحج ، إب ، حضرموت " والذي سيستمر لمدة ثلاث اعوام ٢٠٢٠-٢٠٢٢ م سيشهد فيه تنفيذ عدة دورات وورش عمل وأنشطة من قبل الجمعيات المستهدفة في المشروع بالمحافظات الثلاث .

هذا ويهدف مشروع تعزيز صوت المرأة لرفع قدرات منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء من أجل تطوير قيادة شعبية للحد من العنف ومبادرات بناء السلام .

كما يهدف المشروع لتعزيز المشاركة والتعاون بين المجموعات النسوية الشعبية لتخفيض معدل قبول العنف المبني على النوع الإجتماعي .