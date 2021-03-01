بلعيد يعود مهندسا لإعادة تجهيز طائرة سيئون

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يزيد بن سلمان - شبوة - من اجل استعادة الانجازات : الكابتن بلعيد يجهز طائرة سيؤون للاقلاع بلاعبين شباب

سيؤون / خاص/ عوض بافطيم / تصوير صالح قمصي

بعد تراجع المستوى العام لطائرة احلام سيؤون وابتعادها عن منصات التتويج كنتاج لاعتزال عدد من نجومها وابتعاد اخرين واحتراف البعض في اندية اخرى وعدم وجود الرافد للفريق الاول الذي كان مسيطرا عن اجواء الطائرة في الوطن محققا انجازات لم تتحقق لأي ناد حتى الان , وكذا عدم اهتمام الادارات السابقة باللعبة , كل هذا ادى الى هبوطها اضطراريا من صفوة ونخبة الفرق الى درجة ادنى لاتليق بتاريخه الوضاء.

منذ تكليف الهيئة الادارية الحالية برئاسة الكابتن عيسى عوض باصبيع فقد وضعت في خطتها اعادة امجاد النادي في كافة الالعاب ومنها الكرة الطائرة, حيث تم تشكيل فريق من الشباب الواعد المتحمس والراغب في رفع راية النادي واعادته الى منصات التتويج , وتم تعين المدرب الكابتن بلعيد كرامة مدربا للفريق حيث وضع برنامجا تدريبيا على مدار الاسبوع وسط حضور لافت ومتزايد من قبل الشباب .

الكابتن بلعيد اشار الى ان تدريبات هذه الايام تقتصر على تطوير الاداء التكنيكي والتكتيكي واللياقي لدى اللاعبين وتطوير قدراتهم في المهارات الأساسية في الكرة الطائرة والمتمثلة في مهارة الإرسال, ومهارة الإعداد, ومهارة الضَّرب السَّاحق , ومهارة حائط الصَّد الهجومي للوصول للمستويات العالية مستقبلا , معبرا عن سعادته بالالتزام المتميز من الجميع ورغبتهم في الاستفادة , مؤكدا ان هناك برنامج تدريبي وترفيهي اعد للفريق متمثل في اجراء مباريات ودية في عدد من مناطق وادي وساحل حضرموت ورحلات ترفيهيه تقوي روابط الاخوة والزمالة وتخلق الانسجام بين اعضاء الفريق , شاكرا ادارة النادي على اهتمامها وتقديمها لكل انواع الدعم واللاعبين اصحاب الخبرة الذين يساهمون في التدريب بالتطبيق العملي اثناء التدريبات رغبة منهم في تطوير مستوى الجيل الجديد في النادي من لاعبي الكرة الطائرة.