مأرب.. الجيش يكسر هجوم للميلشيات في جبهة "الكسارة" ومصرع قيادي حوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - تمكنت قوات الجيش والمقاومة فجر اليوم الاثنين، من كسر هجوم للمليشيا الحوثية الانقلابية، في جبهة الكسارة شمالي غرب مأرب (شمال شرق اليمن).



ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت"، إن المعارك أسفرت عن كسر هجوم المليشيا الانقلابية وتكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.



وقالت مصادر ميدانية "أن من بين قتلى الميلشيات قيادي ميداني حوثي يدعى "يحيى الحمزي"، والذي قتل مع عدد من مرافقيه".



إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت فيها تعزيزات للمليشيا الحوثية الانقلابية كانت في طريقها الى جبهة مراد جنوبي غرب مأرب، وأسفرت عن تدمير العربات والمعدات القتالية ومصرع كل من كانوا على متنها، وفق ما نقل موقع الجيش.



وفي جبهة العبدية (جنوب مأرب) كسرت قوات الجيش هجوم حوثي، ودمرت عربة تابعة لمليشيات الحوثي كانت تحوي ذخائر وأفراد في طريقها لتعزيز مقاتلي الميلشيات.



ومنذ نحو ثلاثة أسابيع تشن ميلشيات الحوثي هجمات واسعة على محافظة مأرب من عدة جبهات، في محاولة منها لتحقيق أي اختراق ميداني، لكنه فشلت في تحقيق أي تقدم مخلفة مئات القتلى والجرحى خلال الأيام الماضية.