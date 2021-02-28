شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة تدين إرهاب مليشيا الحوثي الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها)، وبأشد العبارات الضربة العسكرية التي إرتكبتها ميليشيات الحوثي، وأسفرت عن تدمير منزل سكني الليلة الماضية في الحْوك في محافظة الحُديدة.



وفي بيان صحفي أصدره الفريق ابهيجيت غوها، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، أشار إلى إن هذه الخسائر المدنية المُدمرة والمستمرة هي انتهاك آخر للقانون الإنساني الدولي وشروط اتفاق الحُديدة ووقف إطلاق النار".