اجراءات احترازية جديدة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا في وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أقر اجتماع، اليوم بسيئون، برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، اتخاذ جملة من الاجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فايروس كورونا بمديريات الوادي والصحراء.



واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الصحة بوادي حضرموت والصحراء الدكتور هاني العمودي، تقرير عن الاصابات الجديدة والوفيات بمديريات الوادي خلال الاسبوع الماضي، وجهود الكوادر الطبية في مراكز العزل والمستشفيات في السيطرة عليها وتقديم الخدمات الصحية للمصابين.

وأقر الاجتماع تحويل مستشفيي الحياة العام بالقطن والميداني بتريم الى مستشفييي عزل وعلاج الحالات المصابة بالفايروس، الى جانب فتح جميع مراكز العزل في المستشفيات العامة ، وتوفير 500 أسطوانة اكسجين طبي على نفقة السلطة المحلية، ورفع جاهزية الكادر الصحي في عموم المرافق الصحية.

وشدد الوكيل الكثيري على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات الصحية وتعاون المواطنين للخروج من هذه الموجة بأقل الخسائر ، داعياً إلى تشديد الإجراءات الصحية في المنافذ و تكثيف الحملات التوعوية بين المواطنين وتجاوز كافة العراقيل التي تعترض هذه الإجراءات.