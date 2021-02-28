‏الارياني: الهجمات الحوثية على السعودية تؤكد ارتهانها للحرس الثوري الايراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ان سلسلة الهجمات الارهابية الفاشلة التي نفذتها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران واستهدفت المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، تؤكد من جديد نهجها الارهابي.



وأوضح، ان هذه الممارسات تؤكد استمرار المليشيا الحوثية في تحدي إرادة المجتمع الدولي، والارتهان كأداة بيد الحرس الثوري لتنفيذ السياسات الايرانية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة‏.

واكد الارياني ان مليشيا الحوثي تحاول عبر هذه الهجمات اصطناع انتصارات وهمية، والتغطية على هزائمها النكراء وخسائرها البشرية الفادحة التي تتكبدها بشكل يومي في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب على يد أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والقبائل بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة.

‏وطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث بإصدار إدانة واضحة للهجمات الارهابية الحوثية التي تستهدف الاحياء السكنية والمدنيين في مدينة مأرب والجارة السعودية، والضغط على مليشيا الحوثي لتنفيذ القرارات الدولية وأخرها قرار مجلس الأمن رقم 2564 (2021).