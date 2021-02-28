الجيش يكسر هجوما للمليشيا في محور كتاف بصعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

الخليج 365 ـ صعدة

كسرت القوات الحكومية، الأحد 28 فبراير/ شباط 2021، في محور كتاف بمحافظة صعدة، محاولة تسلل للمليشيات الحوثية الإيرانية وكبدتها خسائر فادحة.



وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، بأن المليشيات الانقلابية دفعت في ساعات متأخرة من يوم أمس الجمعة بالعشرات من عناصرها لمحاولة التسلل صوب مواقع القوات الحكومية في محور كتاف؛ إلا أنها واجهت صداً عنيفاً ولقي عدد من عناصر المليشيات مصرعهم وجرح آخرون بينما لاذ البقية بالفرار.

وتكبدت المليشيات خسائر مادية إلى جانب خسائرها البشرية، حيث دمرت القوات الحكومية أسلحة وعربتين محملتين بعناصر للمليشيات، واشتركت في هذه المعركة المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.

يشار إلى أن تحركات المليشيات المتسللة كانت مرصودة لحظة بلحظة من قبل وحدة استطلاع محور كتاف، وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح