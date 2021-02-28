شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد امرأة بانفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي في محافظة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

استشهدت امرأة بانفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية، في شجرة بمديرية مكيراس محافظة البيضاء، (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن لغماً انفجر انفجر بامرأة أثناء ما كانت رعى الأغنام في منطقة "ملعاء" القريبة من عقبة ثرة في مكيراس، مشيرة إلى أنه عند اقتراب الضحية من شجرة للاحتطاب انفجر لغم كان مربوطا بتلك الشجر، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

وزرعت مليشيا الحوثي الإرهابية المئات من الألغام في طرق ومزارع مديرية مكيراس، أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين بينهم نساء، وألحقت أضراراً مادية بالمركبات المارة في الطرقات الفرعية بالمنطقة