شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. استقالة مسؤول حكومي كبير في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - *إستقالة مدير مديرية البريقة* بسم الله الرحمن الرحيم الاخ/ الاستاذ احمد حامد لملس محافظ عدن حفظكم الله الموضوع / تقديم استقالة بالبدء كان الله في عونكم وتمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في المهام الجسيمة الملقاة على عاتقكم. وبالاشارة الى الموضوع اعلاه وكما تعلمون منذ تولينا لاستلام ادارة مديرية البريقة حاولنا جاهدين ان نكون على قدر المسئولية الملقاة على عاتقنا الا انه ولشحة الموارد ولعدم توافر الامكانيات وعدم توفر الميزانية التشغيلية المناسبة ناهيك عن عدم استقرار الدور الامني وحق اتخاذ القرار فضلا عن تركة بالغة الصعوبة قد استلمناها في مديرية من اكبر مديريات م/عدن نجد انفسنا مرغمين على تقديم استقالتنا واعفاءنا من مسئوليتنا في العمل كمدير عام مديرية البريقة . اخوكم .. يونس محمد سليمان ناصر

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