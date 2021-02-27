شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يعزي بوفاة مدير إدارة الثقافة بمديرية القطن نائف الحدادي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خمشاعر العزاء وصادق المواساة، في وفاة مدير إدارة الثقافة بمديرية القطن نائف صالح الحدادي، الذي وافته المنية أمس.

وتقدم المحافظ، بأصدق التعازي لأسرة وذوي الفقيد، مشيدا بنشاطه لتفعيل الجانب الثقافي بمديرية القطن، سائلا اللهَ العليّ القدير أن يتغمَّده بواسعِ رحمته، ويُسكِنَه فسيحَ جنَّاتِه، ويُلهِمَ أهلَه وذَويه الصبرَ والسُّلوان.

إنّا للهِ، وإنَّا إليه راجعونَ.