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البحسني يعزي بوفاة مدير إدارة الثقافة بمديرية القطن نائف الحدادي

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

 

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خمشاعر العزاء وصادق المواساة، في وفاة مدير إدارة الثقافة بمديرية القطن نائف صالح الحدادي، الذي وافته المنية أمس.

 

وتقدم المحافظ، بأصدق التعازي لأسرة وذوي الفقيد، مشيدا بنشاطه لتفعيل الجانب الثقافي بمديرية القطن، سائلا اللهَ العليّ القدير أن يتغمَّده بواسعِ رحمته، ويُسكِنَه فسيحَ جنَّاتِه، ويُلهِمَ أهلَه وذَويه الصبرَ والسُّلوان.

 

إنّا للهِ، وإنَّا إليه راجعونَ

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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