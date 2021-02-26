شكرا لبحثكم عن خبر أزمة حادة في الوقود بعدن .. وارتفاع جنوني للأسعار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في الوقت الذي تشهد مدينة عدن (جنوبي اليمن)، أزمة وقود حادة، دخلت يومها السادس تباعاً، في مختلف مديريات المحافظة، ارتفع سعر الصفيحة عبوة 20 لتراً بنسبة 80 بالمئة.

مصادر محلية قالت أن سعر صفيحة البنزين عبودة 20 لتراً ارتفع إلى 10 آلاف ريال في معظم محطات التزويد بالمادة، فيما بلغت في السوق السوداء 14 ألف ريال.

المصادر أكدت أن ذلك الارتفاع جاء نتيجة أزمة وقود خانقة تشهدها المحافظة لليوم السادس على التوالي بعد أزمة مماثلة شهدتها دامت قرابة عشرة أيام.

وتسببت أزمة الوقود بمضاعفة معاناة المواطنين وأصحاب المركبات.