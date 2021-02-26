شكرا لبحثكم عن خبر هام وخطير.. الأمن يمنع اسقاط مسيرات الحوثي فوق سماء مدينة مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عممت ادارة أمن محافظة مأرب شرق البلاد بمنع إطلاق النار على الطائرات المسيرة الحوثية في سماء مأرب. وارجع السبب الى ان الطائرات الحوثية محملة بالالغام والمواد المتفجرة. واشار يمنع منعا باتا اطلاق النار على الطائرات المسيرة من أفراد او منازل داخل الحارات. واضاف فهناك جهات امنية مخولة للتعامل مع مثل هذه الحالات. وطالب المصدر من الجميع الالتزام وعدم اقلاق السكينة العامة علما بأن هناك رصد وإبلاغ باالمخالفين لمثل هذه التعاليم.

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