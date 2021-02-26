شكرا لبحثكم عن خبر موقع اخباري يكشف حقيقة اشتهاد قائد القوات الخاصة بمارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر عسكري مؤكد عن حقيقة مقتل قائد القوات الخاصة بمعارك مارب. وقال مصدر لموقع كريتر سكاي:ﻻصحة للاخبار التي تتناقلها بعض المواقع عن استشهاد العميد ابو محمد عبد الغني شعلان قائد قوات اﻻمن الخاص في مارب. وتجددت اليوم المعارك العنيفة بين قوات الحوثيين وقوات الجيش في مارب.

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