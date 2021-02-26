عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثي تجاه السعودية

الجمعة 26 فبراير 2021

الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الجمعة، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صعدة، باتجاه السعودية.



وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: "إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين".

ولا تزال مليشيا الحوثي تمارس محاولاتها العدائية والإرهابية تجاه المملكة، والتي يتصدى لها التحالف باعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار داخل الأراضي اليمنية.

واتهم العقيد المالكي المليشيا الحوثية بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيًا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا الإرهابية، لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ويعد الهجوم هو الثالث اليوم، والـ21 بمسيرات حوثية مفخخة ضد أعيان مدنية سعودية، أحبطها تحالف دعم الشرعية باليمن في 20 يوما.