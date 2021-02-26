شكرا لبحثكم عن خبر واشنطن توجه أول ضربة لجماعة مدعومة من إيران بموافقة الرئيس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد مسؤولان أمريكيان، أن الولايات المتحدة وجهت، يوم الخميس، أول ضربة لجماعة مدعومة من إيران ردا على هجمات العراق.

وقال المسؤولان لوكالة رويترز، "إن الضربة الجوية نفذت في سوريا، واستهدفت هيكلا تابعا لجماعة مدعومة من إيران".

وأشار المسؤولان اللذان طلبا عدم الإفصاح عن هويتهما، إلى أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على توجيه الضربة".

وتجيء الضربة بعد سلسلة هجمات صاروخية على أهداف أمريكية بالعراق.