شكرا لبحثكم عن خبر مصرع قائد لواء الصماد التابع للحوثيين في الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي قيادي بارز في مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، مصرعه، الساعات الماضية، بعملية للقوات الجنوبية في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي لمحور الضالع، نقلاً عن مصادر موثوقة، بأن المدعو "أبو عبدالكريم المتوكل"، المسؤول عن ما يسمى "لواء صالح الصماد"، قُتل بنيران القوات الجنوبية شمالي المحافظة.

وبحسب المركز، فإن القيادي الحوثي "المتوكل" لقي مصرعه مع ثلاثة من مرافقيه بعملية عسكرية استباقية لوحدة الدروع بالقوات الجنوبية في محيط معسكر المشواس الاستراتيجي شرقي مديرية الحشاء.

ونقلت المليشيا الحوثية، جثة القيادي الصريع "المتوكل" إلى مستشفى الثورة العام بمحافظة إب المحاذية.‏