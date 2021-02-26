شكرا لبحثكم عن خبر شاهد اول فيديو لحظة دخول الجيش والمقاومة قرية الزور في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اظهر فيديو متداول مساء الخميس لحظة دخول قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الى قرية الزور في صرواح غرب محافظة مأرب عقب تطهيرها من التواجد الحوثي.

واكدت مصادر محلية استعادة الجيش ورجال القبائل ما تبقى من منطقة الزور ومواقع وتباب مجاورة لها وذلك بهجوم معاكس مباغت على مواقع تمركز المليشيا الحوثية في جبهة صرواح.



وأشارت إلى ان المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة أعداد من عناصر المليشيا المدعومة من إيران ضاعفها قصف شنته مدفعية الجيش مستهدفة تجمعات وتعزيزات المليشيا الحوثية غربي الجبهة ذاتها.