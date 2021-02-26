شكرا لبحثكم عن خبر مجلس الأمن الدولي يتخذ قرارات جديدة بشأن اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اعتمد ‏مجلس الأمن الدولي يوم الخميس مشروع قرار حول اليمن يتضمن تجديد ولاية فريق الخبراء حتى آذار مارس 2022 ، ويدين بقوة التصعيد العسكري لجماعة الحوثي في محافظة مأرب.

واعلن المجلس انه اعتمد قرارا يجدد العقوبات المالية وعقوبات حظر السفر المفروضة على اليمن لمدة سنة إضافية بمافيها العقوبات المفروضة على أحمد علي عبدالله صالح والمجرم عبدالملك الحوثي.

قرار مجلس الأمن 2564: يدين المجلس بقوة التصعيد المستمر في مأرب بما في ذلك العملية الحوثية في ٧ فبراير 2021 والهجمات الحوثية المستمرة على المملكة العربية السعودية بما في ذلك مطار أبها الدولي في 10 فبراير, ويدعو للايقاف الفوري للهجمات دون شروط مسبقة.

#قرار_مجلس_الأمن_2564: يشدد المجلس على المخاطر الإنسانية والبيئة، والحاجة دون تأخير لوصول خبراء الأمم المتحدة لتقييم وصيانة خزان صافر النفطي الواقع في مناطق سيطرة الحوثي شمال اليمن، ويؤكد على مسؤولية الحوثيين عن الوضع وعن عدم التجاوب مع هذه المخاطر الإنسانية والبيئية،

#اليمن

#قرار_مجلس_الأمن_2564: ويشدد على ضرورة تسهيل الحوثيين على الفور الوصول الأمن وغير المشروط لخبراء الأمم المتحدة لتنفيذ عملية التقييم والصيانة دون المزيد من التأخير، مع ضمان التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة.

#اليمن