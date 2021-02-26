شكرا لبحثكم عن خبر ”اليمن” تسجل أعلى حصيلة إصابات جديدة بـ”كورونا” لليوم الثاني غداة تحذيرات من موجة ثانية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، الخميس، عن أعلى حصيلة إصابات جديدة لليوم الثاني، بـ”كورونا” غداة تحذيرات من موجة ثانية.

وذكرت اللجنة الوطنية للطواريء التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها، بأنه تم تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 13 حالة في ‏وادي حضرموت، وثلاث في الساحل، و8 شبوة، و7 في عدن، و3 في تعز.

و رصدت اللجنة 3 وفيات في وادي حضرموت وحالة تعاف واحدة في ساحلها.

و وفقا للجنة، ارتفع عدد حالات الاصابة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها، حتى يوم أمس، الى 2221 منها 624 حالة وفاة و 1433 حالة تعاف.

وكانت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ، دعت إلى رفع الجاهزية لمواجهة احتمال تفشي موجة ثانية من كورونا، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى داخل المستشفيات والإدارات الطبية.

وجاء في بيان اللجنة على حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”، إن “الصحة توجه برفع الجاهزية لمواجهة احتمال تفشي موجة ثانية من وباء كورونا، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى داخل المستشفيات والإدارات الطبية، وعزل الحالات المشتبهة، والإبلاغ عن الحالات المؤكدة، وتفعيل دور التقصي الوبائي، وتقييم وضع مراكز العزل والمختبرات المركزية ووحدات PCR”.

كانت الأمم المتحدة قد حذرت العام الماضي من أن كوفيد-19 سيكون “كارثة” على اليمن الذي يقف على شفا مجاعة، مع ضعف إمدادات المياه النقية وارتفاع معدلات سوء التغذية والأمراض مثل الكوليرا وحمى الدنج.

ومن المتوقع أن يتسلم اليمن أول شحنة لقاحات تشمل 2.3 مليون جرعة عبر برنامج كوفاكس بحلول مارس، وهي جزء من إجمالي 14 مليون جرعة طلبها اليمن تكفي 23 بالمئة من السكان، وفقا لـ “رويترز”.