شكرا لبحثكم عن خبر سيطرة نارية لقوات الجيش والقبائل على "معسكر ماس" شمال غرب مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أحبطت قوات الجيش، هجوما للمليشيا الحوثية في جبهات شمال غربي المحافظة حيث حاولت التقدم من خلاله إلى مواقع الجيش في منطقة محزام ماس وسائلة المخدرة.

وبحسب مصدر ميداني نفذ الجيش والقبائل هجوما معاكسا في جبهة مدغل، تكبد فيها الحوثيون 17 قتيلا وجريحا من عناصرهم وإحراق وتدمير 4 آليات عسكرية تابعة لهم؛ مؤكداً إحراز تقدم كبير في هذه الجبهة وصولا للسيطرة النارية على معسكر ماس الاستراتيجي.

وأضاف المصدر أن طيران التحالف العربي نفذ غارات جوية استهدفت تجمعات ودمر عربات قتالية تابعة للمليشيا كانت في طريقها إلى جبهات القتال، فيما تمكنت الدفاعات الأرضية للجيش من إسقاط ثلاث طائرات مسيرّة مفخخة أطلقتها المليشيا، في جبهة الكسارة.