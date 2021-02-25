شكرا لبحثكم عن خبر تحسبا للموجة الثانية .. زيارة أممية لمركز كورونا بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذ ممثلي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين زيارة تفقدية لموقع مركز العزل بمستشفى الصداقة التعليمي العام. وكان في استقبالهم الدكتورة كفاية الجازعي مدير عام مستشفى الصداقة التعليمي العام الذي رحبت بالوفد الزائر. وطاف ممثلي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين برفقة مدير المستشفى مركز العزل استعداداً للموجة الثانية من فيروس كورونا. وجاءت الزيارة الى المركز من قبل ممثلي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتفقد انتهاء عمل كونتينرات سكن مركز العزل للبدء بتأثيتها من قبل جمعية التكافل الانساني. وعبرت الدكتورة كفاية الجازعي مدير عام مستشفى الصداقة التعليمي العام عن استعدادها لتسهيل كل الاجراءات للمنظمات من اجل خدمة المستشفى. صادر عن :المركز الإعلامي لمستشفى الصداقة التعليمي العام

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