شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. مستشفى في عدن يستقبل حالات كورونا قبل قليل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكد مصدر طبي لكريتر سكاي : أستقبال حالتين مصابتين بفيروس كورونا بمستشفى الجمهورية بمحافظة عدن الجنوبية وجاء الأستقبال في عصرنا هذا وبحسب المصدر الحالتين الذي تم أستقبالهم من أبين مودية ومن مخيم المختبر المركزي التابع لصليب الأحمرالمصدر الحالتين الذي تم أستقبالهم من أبين مودية ومن مخيم المختبر المركزي التابع لصليب الأحمر

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