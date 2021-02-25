افتتاح مشروع تأهيل المرافق الصحية بمستشفى الجحي بدوعن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، اليوم، مشروع تأهيل المرافق الصحية بمستشفى الجحي بمديرية دوعن ، الممول من مؤسسة صلة للتنمية باشراف ادارة الصحة والسكان بالمديرية.



وتعرف وكيل المحافظة المساعد ومعه مديرا عموم مديرية دوعن سالم بانخر ، ومكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد الجمحي، على المرافق التي تم تأهيليها والمتمثلة في عيادة النساء والولادة وغرفة الوضع وصالة انتظار النساء.

وأشاد الوكيل باضاوي بالشراكة الفاعلة بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ العديد من المشاريع الصحية..مثمنا الدور الريادي لمؤسسة صلة ومساندتها للسلطات المحلية في كثير من المشاريع.

وأستعرض مدير مؤسسة صلة للتنمية فرع دوعن أحمد بلفخر مشاريع المؤسسة المنفذة العام الماضي وخطة المؤسسة للعام الحالي إيمانا بدورها في التنمية.