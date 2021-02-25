الوائلي: حررنا "الجدافر" بالكامل وأصبحنا على مشارف الحزم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 فبراير 2021

متابعات_ السعودية نيوز

أكد قائد عسكري، تحرير منطقة الجدافر الاستراتيجية بالكامل، وبأن القوات الحكومية أصبحت على مشارف مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.



وقال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، إن القوات الحكومية حررت منطقة الجدافر الاستراتيجية بالكامل، وأصبحت على مشارف مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، بعد أن كانت تتمركز سابقاً في الجزء الشرقي من منطقة الجدافر وكان جزء كبير منها مع مليشيا الحوثي، مؤكداً أنه خلال اليومين الماضيين تم دحر المليشيا الحوثية الانقلابية من الجدافر بالكامل.

وأضاف، في تصريحات صحفية، إن معسكر اللبنات الاستراتيجي أصبح خلف القوات الحكومية بعد أن تقدمت شمالاً، وأصبحت موازية لمنطقة اللبنات العليا، موضحاً أنه بعد هذا التقدم الملحوظ باتت القوات الحكومية على مشارف مدينة الحزم.

وأكد اللواء الوائلي، أن معنويات أفراد القوات الحكومية والقبائل في أعلى المستويات ولم يسبق لها مثيل وكل يوم تزداد معنوياتهم، مؤكداً عزيمة الأبطال على مواصلة التقدم وفقاً لتوجيهات القيادة العسكرية.

ولفت إلى أن معنويات أفراد المليشيا منهارة وخسائرهم التي تكبّدوها على يد القوات الحكومية كبيرة جداً سواءً في الأرواح أو العتاد