شكرا لبحثكم عن خبر ليلة حاسمة في جبهات مأرب.. الجيش والقبائل يفتكون بعناصر الميليشيا ومصرع 200 مسلح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت مصادر عسكرية، إن مواجهات عسكرية هي الاعنف تدور منذ أيام في عدة جبهات بمحافظة مارب (شمال شرق البلاد).

واوضحت المصادر ان رجال القبائل وقوات الجيش يخوضون معارك طاحنة منذ أيام، ضد المليشيا الحوثية في الجبهات الغربية والشمالية والجنوبية لمحافظة مارب.

واضافت المصادر ان جبهة صرواح تعد الجبهة الاكثر اشتعالا منذ اربعة أيام، وذلك بعد هجوم واسع شنته مليشيا الحوثي على مواقع الجيش هناك.

واكدت ان المعارك التي تشهدها ميسرة وميمنة صرواح هي الاعنف على الاطلاق، مشيرا الى ان قوات الجيش تمكنت من كسر هجومات متتالية لم تتوقف منذ 72 ساعة، وان هناك اكثر من 200 جثة حوثية مرمية امام متارس قوات الجيش، في ميمنة نهم وحدها.

من جانبه، قال المركز الاعلامي للجيش، ان قوات الجيش الوطني تمكنت، اليوم، من نصب كمائن عدة لمجاميع المليشيات الانقلابية في جبهات المشجح وصرواح والمخدرة غربي مأرب.

واكد ان قوات الجيش الوطني استدرجت عناصر المليشيا الحوثية إلى كمين محكم، في صرواح، أدى إلى مقتل جميع العناصر المستدرجة.

واضاف ان الجيش نصب كمين آخر للمليشيا الحوثية الانقلابية بجبهة المشجح بصرواح ، غربي مأرب، أسفر عن مصرع 37 عنصراً حوثياً بينهم قيادات ميدانية بارزة.

كما استدرج الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عناصر المليشيات في كمين محكم بالمخدرة، أوقع فيه بـ 6 أطقم حوثية محملة بالأفراد والعتاد العسكري.

وأسفر الكمين عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيا فيما تمر أسر آخرين.

مصدر عسكري آخر، أفاد بأن مليشيا الحوثي فتحت جبهات جديدة في الجدعان ورغوان ومدغل ومراد، مؤكدا ان هذه الجبهات تشهد مواجهات طاحنة، وسط خسائر كبيرة في صفوف المليشيا.

واضاف ان المليشيا الحوثية تشن منذ مساء امس عدة هجمات على قريضه والقنعه، مؤكدا ان قوات الجيش تمكنت من كسر هجمات المليشيا وتكبيدها خسائر كبيرة

واشار الى ان ثلاثة انساق حوثية تم سحقها في جبهات مأرب الجنوبية القريبة من جبل مراد

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وأمس تمكن الجيش من افشال عدّة هجمات لمليشيا الحوثي على مواقع عسكرية في الجبهة الشمالية الغربية لمحافظة مأرب، وأوقعوا ما لا يقل عن 30 حوثياً بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد، بحسب مصادر عسكرية.

وكان مستشفى عبدالقادر المتوكل المملوكة لتجار حوثيين في صنعاء، قد اعتذر عن استقبال أي مريض.

وقالت برقية صادرة من المستشفى إلى وزارة صحة الحوثيين إن جثث الحوثيين تكدست في كل مكان بالمستشفى بما فيها الطواريد، وأن عشرات الأكياس الممزقة وصلت إليه ولم يعد بإمكانها استقبال أي مريض على الإطلاق.

وأشارت البرقية الصادرة في تاريخ 9 فبراير أن الجثث وصلت إليها خلال 72 ساعة كلها من مأرب