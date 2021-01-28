شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطة المحلية بالحديدة تنعى مدير الامن السياسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت السلطة المحلية في محافظة الحديدة إغتيال مدير الأمن السياسي العقيد إبراهيم الحرد عقب اختطافه، من امام منزله مساء الثلاثاء الماضي في العاصمة المؤقتة عدن.



واستنكرت السلطة المحلية في بيان صحافي، هذه الجريمة الجبانة والنكراء التي ارتكبتها عصابات الاجرام والارهاب..موضحة بانها لن تمر وسيتم محاسبة كل متورط بهذه العملية الجبانة.

وأشادت السلطة المحلية بمناقب الشهيد "الحرد" وما قدمه من نضال وتضحيات كبيرة في سبيل الدفاع عن الوطن ومكتسباته من موقعه كمدير للأمن السياسي بالمحافظة.