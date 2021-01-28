في الذكرى الثالثة لإخفائه.. - أسرة المختطف "زكريا قاسم" تناشد رئيس الجمهورية الكشف عن مصيره

المنامة - ياسر ابراهيم - دعت أسرة المختطف زكريا قاسم المدير التنفيذي لجمعية إقرأ التنموية في عدن، والمختطف في سجون قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا للإفراج عنه، والكشف عن مصيره ومصير العشرات من المخفيين قسريا بعدن منذ سنوات.

وأكدت الأسرة في وقفة احتجاجية، الأربعاء، أمام بوابة قصر معاشيق الرئاسي "مقر الحكومة اليمنية"، بالعاصمة المؤقتة عدن، عدم معرفة مصير ابنها منذ ثلاث سنوات، مشيرة إلى أنه "لم يوجه له أي اتهام، ولم يقدم لأية محاكمة".

وقالت أسرة المخفي زكريا في بيان لها "إنه تم اختطافه من جوار منزله من قبل إدارة الأمن وحرمانه من حقه الإنساني والحرية وحقه القانوني في الدفاع عن نفسه، وحرمان أسرته من الإطمئنان عليه".

وناشدت الأسرة، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة "بالعمل الجاد للكشف عن مصير زكريا وبقية المخفيين قسراً".

وكانت قوات ما يُسمى بـ"مكافحة الإرهاب" التابعة للإنتقالي المدعومة إماراتيًا بعدن، قد اختطفت زكريا قاسم في الـ27 من يناير من العام 2018، عقب خروجه من صلاة الفجر في مديرية المعلا بمحافظة عدن.