عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا: الحوثيون احتلوا صنعاء واستهدفوا حليفتنا السعودية

الأربعاء 27 يناير 2021

الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن تقوم بمراجعة عدة خطوات اتخذتها الإدارة الأميركية السابقة، مشيرا إلى أن بايدن طالب باعتماد الشفافية مع الصحافة.



وقال في مؤتمر صحفي "سنركز على الحوثيين فهم احتلوا صنعاء واستهدفوا حليفتنا السعودية".

كما أضاف "السعودية قدمت معونات إنسانية كثيرة لليمن"، مبيناً أن بلاده حريصة على توزيع المساعدات الإغاثية هناك.

اتفاقيات السلام

وحول اتفاقيات السلام في المنطقة، قال بلينكن "ندعم اتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول الجوار".

وفي الملف الروسي، قال إن وضع حقوق الإنسان هناك مقلق، معبرا عن إدامة محاولة تسميم المعارض نافالني.

الاعتماد على الحلفاء

يذكر أن الوزير البالغ من العمر 58 عاما كان تعهد الأسبوع الماضي، بالتخلي عن الدبلوماسية الأحادية الجانب التي تبناها الرئيس السابق دونالد ترمب، مؤكداً أن الولايات المتحدة عادت إلى "القيادة" لكنها ستعتمد الآن على حلفائها "للفوز في المنافسة مع خصومها الآخرين".

والثلاثاء، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية كبيرة على تعيين بلينكن وزيراً للخارجية بعد ستة أيام من تولي الرئيس الجديد منصبه. ونال وزير الخارجية تأييد 78 عضواً مقابل 22، في غالبية تجاوزت إلى حد بعيد ما سبق أن ناله سلفاه الجمهوريان ريكس تيلرسون (56) ومايك بومبيو (57)، ما يعني أن العديد من أعضاء المجلس الجمهوريين أيدوا تعيينه.