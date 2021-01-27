شكرا لبحثكم عن خبر العثورعلى جثة العميد الدكتور ابراهيم حرد مقتولا في منطقة البريقة بعدن. والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اغتال مسلحون القيادي في مجلس تهامة مدير الامن السياسي الدكتور ابراهيم حرد، في ظروف غامضة بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقالت مصادر مقربة من حرد إن مواطنين عثروا صباح اليوم على جثة العميد مقتولا في منطقة البريقة بعدن.
وبحسب المصادر فإنهم فقدوا الاتصال بالعميد حرد عصر أمس الثلاثاء في الوقت الذي كان من المفترض تحركه صوب الخوخة.
وتشهد عدن توترا ملحوظا، وتدهورا لافتا في الجانب الأمني، وحالة من عدم الاستقرار، وبشكل خاص منذ وصول الحكومة الجديدة إليها أواخر ديسمبر الماضي.
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