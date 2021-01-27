تابع الان خبر شاهد .. نسرين طافش تنشر صورة لها يكشف هذه المنطقة الحساسة بجسمها: للكبار فقط حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صور جديدة لها من أحدث ظهور لها.

وظهرت نسرين طافش في الصور بإطلالة شتوية مميزة، حيث ارتدت بالطو طويل باللون الزيتى مما منحها إطلالة شتوية مميزة.

ويعرض حاليا للنجمة نسرين طافش مسلسل “الوجه الآخر” عبر قناة أبو ظبي الفضائية، من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت، الإمارات، والسادسة مساءً بتوقيت السعودية، والخامسة مساء مصر وسوريا.



