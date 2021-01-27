شكرا لبحثكم عن خبر لص في صنعاء يخطف هاتف فتاة من يديها .. وهذا مصيره والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم أحد اللصوص على التهجم على امرأة في الشارع بالعاصمة صنعاء وسرقة جوالها بالإكراه. وذكرت مصادر أمنية تابعة لمليشيا الحوثي أن مركز شرطة الحصبة بمديرية الثورة بأمانة العاصمة ضبط المدعو ‏(ع. م. ع) – ‌‏20عاما –، متهماً بالسرقة بالإكراه. ‏ ووفقا للمصادر فإن المتهم قام بسرقة تلفون يقدر بثلاثين ألف ريال بالإكراه ‏من يد المواطنة أميرة يحيى عمر ضبين عبيد -27 عاما- اثناء مرورها في ‏احدى الشوارع ‌‎.‎ وانتشرت جرائم القتل والسرقة والسطو في مناطق المليشيا الحوثية نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية.

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