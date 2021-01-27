شكرا لبحثكم عن خبر (سقطرى) تصل مطار عدن الدولي اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تصل اليوم الاربعاء طائرة اليمنية "سقطرى"الجديدة الى مطار عدن الدولي. ومن المتوقع وصول الطائرة قادمة من المملكة الاردنية الهاشمية. ونجح طيران اليمنية رغم ظروف الحرب في شراء طائرتين خلال عامين. ورغم القيود المفروضة على طيران اليمنية الا ان ادارته كافحت لأجل بقاء خط نقل وطني مستمر في ظل ظروف الحرب هذه.

كانت هذه تفاصيل خبر (سقطرى) تصل مطار عدن الدولي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.