شكرا لبحثكم عن خبر ضبط عصابة نسائية تستخدم أساليب صادمة للسرقة في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تمكنت قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج من القبض على عصابة نسائية وهي متلبسة بعملية السطو وسرقة احد المنازل بمنطقة اللحوم.

وفي التفاصيل اوضح مصدر في عمليات قوات الحزام الأمني لحج انه تم القبض على العصابة بعد تلقيهم بلاغ يفيد عن تعرض احد المنازل للسرقة والاعتداء على صاحبة المنزل.

وأضاف : وعلى اثر البلاغ تحركت قوه على الفور من قوات الطوارى التابعة لقوات الحزام الأمني لتتمكن من القبض على أمرأتين (ف،ع،أ،ع)(ي،ع ،م،ع) وهما متلبستين بعملية السرقة بعد قيامها بتكبيل صاحبة المنزل والاعتداء عليها واخذ مالديها من اموال.

وعثرت قوات الحزام مع المتهمتين على مبلغ مالي (٤٠٠) الف ريال د، وخنجر يستخدم للتهديد، وبطائق تطعيم اطفال تستخدم للتمويه وأبرازها عند دخول اي منزل تريدان سرقتة، موهمتين ربات المنازل انهما