البنك المركزي بعدن ينظم ورشة عمل لوحدة التحريات المالية اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البنك المركزي بعدن ينظم ورشة عمللوحدة التحريات المالية اليمنية

الأربعاء 27 يناير 2021

الخليج 365

عقدت صباح أمس الثلاثاء، بمبنى البنك المركزي اليمني في عدن، ورشة عمل تحت عنوان (تدريب وحدة التحريات المالية اليمنية) عبر الإنترنت، مقدمة من البنك الدولي عن مجموعة العمل المالي وإطار عملها وعملياتها.



وناقشت الورشة أهم أدوار المجموعة في وضع المعايير والإجراءات ودراسة الاتجاهات الحديثة وتقسيم إلتزام الدول بالمعايير المنهجية ومتابعة الإلتزام ونتائج التقييم.

وأكد حسام الدين إمام، مستشار البنك الدولي في مجال مكافحة غسيل الأموال، أن البنك الدولي يقف على وضع برامج اليمن الخاصة بإلتزام وحدة التحريات المالية، وكذلك وضع المساعدات التي يحصل عليها البنك المركزي اليمني المقدمة من USA.

وتم مناقشة المعوقات ووضع الوحدة في ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها اليمن، حيث تم نقل وإعادة تشكيل وحدة التحريات المالية بناءً على قرار رئيس الوزراء في شهر يونيو من عام 2019م، والتي دشن نشاطها من العاصمة المؤقتة عدن بشكل طبيعي.

وأوضح مسؤولين الوحدة عن قيامها بالعديد من الورش لرفع الوعي والتثقيف لدى موظفيها، بالإضافة إلى سعيهم لرفد كادر جديد للوحدة للقيام بعمل ذو كفاءة عالية وفاعلية.

وتطرقت الورشة إلى العوامل الهيكلية والسياقية التي يندرج بها الإستقرار السياسي والهجرة غير الشرعية والأنشطة الإرهابية والعديد من العوامل التي تحد وحدة التحريات المالية من القيام بمهامها.

وفي نهاية الجلسة الأولى من الورشة ثمن الموظفين جهود البنك الدولي، لتنظيمهم ورشة نوعية تكسبهم المزيد من المعارف الفريدة.

الجدير بالذكر أن هذه الورشة تستمر انعقادها حتى تاريخ 28 من الشهر الجاري.