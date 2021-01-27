شكرا لبحثكم عن خبر المجلس الانتقالي يعين مختار النوبي قائدا لمحور أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي مساء اليوم، قرارا قضى بتعيين العميد مختار النوبي قائدا لمحور أبين. والنوبي احد القيادات العسكرية البارزة الذي يقود اللواء الخامس دعم وإسناد في محافظة لحج. ونشر القرار الاعلامي صبري عسكر المقرب من العميد مختار النوبي، بينما لم ينشر القرار في الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي حتى الان.

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