البحسني يعقد اجتماعاً برؤساء الأحياء واللجان المجتمعية بمدينة المكلا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، اجتماعاً برؤساء الأحياء واللجان المجتمعية بمديرية مدينة المكلا، لمناقشة القضايا التي تسهم في تطوير وتحسين المدينة والمعوقات وعملية الدفع بحملة النظافة الشاملة لتحسين عاصمة المحافظة، تماشياً مع خطة السلطة المحلية بالمحافظة للعام 2021م.



وأشاد محافظ حضرموت بالجهود التي يبذلها رؤساء الأحياء واللجان المجتمعية في حفظ الأمن ومساعدة المواطنين والأجهزة التنفيذية والعسكرية والأمنية على حد سواء، مشيراً إلى حملة النظافة الشاملة وأعمال التحسين التي تنفذها قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لتحسين مدينة المكلا وإظهارها بالشكل الذي يليق بها، والحفاظ على نظافتها، والتخفيف من الازدحامات في شوارعها، وجهود بناء مجسمات جديدة بجولات المدينة، وخطة تنفيذ مشاريع ترفيهية واستثمارية، وإنشاء متحف عسكري، وغيرها من المشاريع التي تسهم في تحسين المدينة وتطويرها.

ودعا المحافظ، الجميع الى استشعار المسؤولية ومساندة جهود المكاتب التنفيذية في الحفاظ على النظافة بوصفها ثقافة ووعي وإدراك، حاثاً رؤساء الأحياء واللجان المجتمعية بالمشاركة الفاعلة في حملة النظافة والتحسين عبر غرس الوعي لدى أبناء الحارات، وتنفيذ حملات مجتمعية وشبابية لتحسين أحيائهم السكنية والحفاظ على نظافتها، مشيراً إلى أن السلطة المحلي بالمحافظة ستقوم نهاية العام بتكريم أفضل الأحياء النموذجية والمدن الأكثر نظافة ووعياً، ودعا المحافظ أصحاب الفضيلة العلماء وخطباء المساجد بتكثيف جوانب التوعية بأهمية الحفاظ على النظافة من وحي ما حث عليه ديننا الاسلامي الحنيف، ومحاربة الظواهر السيئة في المجتمع.

واستمع المحافظ البحسني، خلال اللقاء، من رؤساء الأحياء، إلى جملة من الظواهر والمقترحات لتحسين المدينة والصعوبات التي تعترض سير عملهم.

ووجه المحافظ باعتماد أبرز المقترحات التي تهدف إلى تحسين المدينة وإزالة الظواهر السيئة في الشوارع العامة والشوارع الداخلية والتعاطي بحزم تجاه المخالفين والمنتهكين للمصالح العامة أو الباعة المخالفين للأنظمة او غير الملتزمين بالنظافة العامة.