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نجاة قائد عسكري من محاولة اغتيال بعدن

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

الخليج 365 ـ خاص

نجا قائد عسكري من محاولة اغتيال، في وقت متأخر مساء الإثنين، بواسطة عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور مركبته، قرب منطقة إنماء السكنية غربي العاصمة المؤقتة عدن.

 

وأوضحت مصادر محلية أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور اللواء "محسن عسكر" في خط إنماء التابعة لمديرية البريقة، ما أدى الى تضرر أجزاء من المركبة فيما لم يصب القيادي الانتقالي بأذى.

 

وعسكر هو مستشار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي للشؤون العسكرية وهو قائد عسكري بارز في الجيش السابق جنوب اليمن قبل الوحدة، وتقلد مناصب عسكرية في وزارة الدفاع اليمنية خلال الأعوام الماضية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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