وزارة التخطيط تدشن البرنامج التدريبي لبناء القدرات المؤسسة لإعادة الإعمار والتعافي الإقتصادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم البرنامج التدريبي لبناء القدرات المؤسسية لإعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي الذي تنظمه بالشراكة والتنسيق مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي (OECD) والبنك الإسلامي للتنمية.



وفي التدشين، ثمن وكيل وزارة التخطيط الدكتور، محمد احمد الحاوري، دعم منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والبنك الإسلامي لجهود التنمية في اليمن وخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لتجاوز الصعوبات والتحديات .. مشيراً إلى أنه تم اعداد البرنامج التدريبي يهدف إلى بناء وتطوير قدرات فريق من الكفاءة والقيادات الإدارية الحكومية (تدريب مدربين) على مفاهيم ومعايير التطوير المؤسسي والحوكمة الرشيدة في المؤسسات الحكومية والمؤسسات المعنية بإعادة الاعمار في الدول التي تمر بظروف صعبة مثل بلادنا .

بدورها اشارت رئيسة برنامج الحكم الجيد في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي الدكتورة مريم علام الى ان المنظمة لا تألوا جهدا من دعم اليمن في إعادة الاعمار وبناء السلام وتطوير القدرات المؤسسية والاستفادة من تجربة المنظمة في قضايا الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية والمساءلة .