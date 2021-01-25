شكرا لبحثكم عن خبر إجتماع برئاسة الوزير البكري يناقش نشاط قطاع الشباب والرياضة وتوجهاته القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - سبأنت :

ناقش إجتماع عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الشباب والرياضة، نايف البكري، نشاط قطاع الشباب خلال السنوات الماضية والتصورات المستقبلية والصعوبات التي تواجه القطاع .

وفي الإجتماع، نوه الوزير البكري بما تحقق للقطاع من نجاحات رغم ضعف الامكانيات وقلة عدد الكادر الذي عمل في الفترة الماضية .. لافتاً إلى ان الوزارة كلها يجب ان تكون في خدمة الشباب لاسيما وانها تضم كادر شاب في قوامها بما يصل الى ما نسبته 90% من الموظفين شباب موزعين على كل الدرجات الوظيفية والقطاعات .

وأكد الوزير البكري إهتمام الوزارة بكافة القطاعات وعلى رأسها قطاع الشباب من خلال زيادة المخصصات ورسم الخطط والبرامج القادرة على تقديم رعاية افضل للشباب في كل المحافظات .. مشيراً إلى أنه خلال السنوات الماضية تم تنظيم بطولات رياضية محلية كبرى مثل الاولمبياد الوطني الاول للناشئين .

وقال "نجحت الوزارة في اعادة احياء الرياضة رغم الحرب التي اشعلتها جماعة الحوثي الارهابية ضد الوطن والشعب ورغم ان امكانياتنا المالية بسيطة تأهلت منتخباتنا الرياضية الى بطولات دولية غابت عنها بلادنا في زمن السلم، وحان الوقت لنعطي اهتمام اكبر بالشباب ولدينا خطة ان يكون عام 2021 عاما للشباب، ولدينا توجه لعقد المؤتمر الوطني للشباب في النصف الثاني من العام الجاري بمدينة المهرة".

بدوره قدم وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب، الدكتور، منير لمع، تقريرا مفصلا عن عمل القطاع خلال المدة الماضية، وشرح لمعاليه الاتجاهات العامة لخطة العام الجديد 2021 وما تضمنته من مشاريع شبابية طموحة، والاستراتيجية طويلة المدى الذي رسمها القطاع للشباب على مستوى كل الوطن.

وأستمع الإجتماع الى مداخلات مدراء عموم الادارات العامة بالقطاع والصعوبات التي واجهوها خلال الفترة الماضية .

حضر الاجتماع المكلف بمهام الوكيل المساعد لقطاع الشباب والرياضة عبدالله مهيم، ومدير عام مكتب وزير الشباب والرياضة وجدان الشعيبي، ومدير عام الادارة العامة للإعلام فرحان المنتصر .