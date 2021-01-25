شكرا لبحثكم عن خبر أكبر منصة فيديو في العالم تبداء بمحاربة جماعة الحوثي الارهابية وتحذف جميع قنواته (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بدأت اكبر منصة فيديو في العالم اجراءات تتماشى مع القرار الامريكي باعتبار جماعة الحوثي جماعة ارهابية ،حيث حذفت منصة “يوتيوب” للفيديو التابعة لشركة جوجل، عدداً من القنوات التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، عقب تصنيفها “منظمة إرهابية” من قبل الإدارة الأمريكية.

وتداول ناشطون قائمة القنوات المحذوفة على وسائل التواصل، من بينها (المسيرة مباشر، والإعلام الحربي، وفرقة أنصار الله، وزوامل أنصار الله، وهنا المسيرة، وزوامل وأناشيد، ووحدة الإنتاج الفني”.