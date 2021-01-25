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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحذيرات للبنوك اليمنية من التعامل مع ميليشيا الحوثي الإرهابية

الإثنين 25 يناير 2021

الخليج 365

حذرت مبادرة حقوقية البنوك والمصارف التجارية في اليمن من التعامل مع ميليشيا الحوثي بعد أن أدرجتها الولايات المتحدة الأمريكية ضمن قوائم الجماعات الإرهابية في العالم.



وقالت مبادرة استعادة الأموال المنهوبة من ميليشيا الحوثي إن أي تعامل مع ما يسمى بالحارس القضائي من قبل البنوك الواقعة تحت سيطرة الميليشيا يعتبر تعاملاً مع الإرهاب ويعرض تلك البنوك للمساءلة القانونية ومخاطر الإغلاق ومحاسبة أصحابها في المحاكم الدولية على أنها تتعامل مع جماعة إرهابية.

ودعت المبادرة كل اليمنيين الذي تعرضوا لكشف سريتهم المصرفية أو تجميد ومصادرة أموالهم في أي بنك أن يحضر ما يثبت ذلك حيث سيتم مقاضاة الميليشيا عبر محامين في المحاكم الدولية.