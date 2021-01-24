شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. كهرباء عدن تحصل على 1000طن متري من الديزل اسعاف والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال محمد المسبحي وهو مسؤول في وزارة الكهرباء أن أحد تجارب النفط بعدن قدم 1000طن متري اسعاف لإعادة تشغيل محطات الكهرباء .
وخلال الساعات الماضية توقفت كل المحاط المولدة للكهرباء التي تعمل بوقود الديزل.
وارتفعت ساعات الأطفاء خلال صباح وغصر الأحد لتصل إلى عشر ساعات في بعض المناطق مقابل التشغيل ساعتين فقط.
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