شكرا لبحثكم عن خبر السقطري يناقش مع وكلاء الوزارة معوقات عمل الهيئات والمؤسسات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - إعلام الوزارة

ناقش وزير الزراعة والري والثروة السمكية نائب الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، صباح اليوم، بالعاصمة عدن، مع وكلاء الوزارة للقطاعين الزراعي والسمكي، جملة من المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة وفروعها في المحافظات.

وناقش الوزير السقطري الترتيبات المتعلقة بافتتاح وتشغيل مركز الإنزال السمكي الدوكيار، والتنيسق مع السلطات المحلية بالمحافظات بشأن إغلاق أسواق بيع الأسماك غير المرخصة، وكذا مساعدة الوزارة في عملية تحصيل الإيرادات.

وخلال الاجتماع استمع الوزير إلى أبرز الصعوبات التي تقف في طريق العمل، ومنها ما يتعلق بالتنسيق مع خلية التحالف في عدن بشأن دخول العباري المحملة بالأسماك من أجل تسهيل وصولها إلى مركز أنزال وحراج الدوكيار، إضافة إلى التنسيق مع السلطات الأمنية بشأن تسهيل حركة الصيادين وكذا حركة ناقلات الأسماك بين المحافظات.